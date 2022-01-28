Медведчук обвинил Зеленского в нагнетании паники на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сеет панику в стране, чтобы отвлечь население от проблем в экономике и социальной сфере, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, украинские власти довели республику до формата колонии третьего мира, сообщают «Известия».

Война, боевые действия — всё это отвлекает, потому что это повестка, умышленно и искусственно навязанная гражданам Украины и Украине в целом. Она сегодня выбила все актуальные вопросы, требующие разрешения со стороны власти. И которые власть обязана реализовать в интересах граждан Украины — на первое место, — сказал он.

Он также выразил уверенность, что Украину не примут в НАТО. По его мнению, это хорошо понимают и Соединённые Штаты, и их партнёры по Североатлантическому альянсу. Но признать это и тем самым нарушить, как они утверждают, принцип открытых дверей НАТО не хотят, подчеркнул Медведчук.

Ранее на встрече с иностранными СМИ Владимир Зеленский заявил, что армия его страны сопоставима по силе с войсками НАТО. Речь президента о мощи украинской армии касалась вопроса вступления или невступления Украины в Альянс. Глава государства поставил вопрос ребром, заявив, что Альянс должен обозначить перспективы и ответить, почему страну не берут в НАТО.