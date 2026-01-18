Внешнее управление под эгидой Организации Объединенных Наций — единственное, что спасет Украину, сообщил ТАСС экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, такой подход позволит провести выборы и признать их результаты легитимными.

С целью восстановления конституционного правопорядка, возобновления законности, организации и проведения справедливых демократических выборов в соответствии со статьями 39 и 41 Устава ООН Советом безопасности ООН может быть введено внешнее управление путем создания временной администрации под эгидой ООН, — сказал он.

Медведчук также отметил, что идею временного внешнего управления сейчас выдвигает и президент США Дональд Трамп, но только применительно к Венесуэле и сектору Газа. В этих случаях, по его словам, речь идет о демилитаризации и создании переходного технического правительства под надзором «Совета мира».

Ранее Медведчук выразил мнение, что никто всерьез не собирается принимать Украину в Евросоюз. По словам политика, курс на ЕС после госпереворота уже привел к тому, что государство стало самой бедной страной в Европе. Он добавил, что европейская элита считает примитивными украинских правителей.