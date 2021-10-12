Матвиенко назвала популизмом обвинения РФ в энергетическом кризисе в Европе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все обвинения в адрес России о причастности к энергетическому кризису в Европе являются популизмом. Как пояснила она в эфире телеканала «Россия 24», подобные утверждения не имеют под собой оснований.

Как заметила Матвиенко, она не слышала ни от одного ответственного государственного деятеля или серьёзного политика, как именно Россия виновата в том, что происходит в Европе.

Это опять-таки были популистские высказывания. Всем очевидно и понятно, что Россия на протяжении десятилетий была и остаётся самым надёжным поставщиком энергоресурсов, всегда в полном объёме чётко выполняла и будет выполнять свои обязательства, - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что России не могут предъявить никаких обвинений на этот счёт, они «несправедливы и не имеют под собой никакого основания». Она также выразила надежду, что, когда эта ситуация успокоится, стороны перейдут на системную работу. В частности, она считает, что европейские страны должны пересмотреть своё отношение к диверсификации поставок энергоресурсов.

Так сложилось, что только Россия может в полном объёме обеспечить запросы, у нас есть для этого все возможности. Я уверена, что именно в таком ключе дальше будет выстраиваться сотрудничество, - добавила она.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия может спасти Европу от газового кризиса. По его словам, если по распоряжению главы РФ Владимира Путина страна увеличит поставки, это поможет смягчить надвигающуюся угрозу.

Накануне цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров.