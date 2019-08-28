https://static.news.ru/photo/454a081a-c980-11e9-8760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rapid Trident 2018/Facebook.com

Многонациональные учения Rapid Trident пройдут во Львовской области Украины с 13 по 28 сентября. Участие в них примут около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран.

По данным Национальной гвардии страны, манёвры посетят представители государств НАТО и партнёров блока, в том числе 375 американских военных и гражданских специалистов.

Главная цель подобных учений — повышение способности подразделений Нацгвардии по выполнению различных задач, — говорится в сообщении.

Помимо этого, военнослужащие обменяются опытом и повысят совместимость между подразделениями НГУ, ВСУ и формированиями государств — членов НАТО.

Крупные манёвры состоятся на базе Многонационального центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее News.ru писал, что более семи тысяч единиц военной и специальной техники задействовано в специальных учениях по материально-техническому обеспечению ВС РФ, проходящих в Центральном военном округе.