Многонациональные учения Rapid Trident пройдут во Львовской области Украины с 13 по 28 сентября. Участие в них примут около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран.
По данным Национальной гвардии страны, манёвры посетят представители государств НАТО и партнёров блока, в том числе 375 американских военных и гражданских специалистов.
Главная цель подобных учений — повышение способности подразделений Нацгвардии по выполнению различных задач, — говорится в сообщении.
Помимо этого, военнослужащие обменяются опытом и повысят совместимость между подразделениями НГУ, ВСУ и формированиями государств — членов НАТО.
Крупные манёвры состоятся на базе Многонационального центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного.
Ранее News.ru писал, что более семи тысяч единиц военной и специальной техники задействовано в специальных учениях по материально-техническому обеспечению ВС РФ, проходящих в Центральном военном округе.