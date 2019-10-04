https://static.news.ru/photo/9e55e018-e75e-11e9-bbf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

На шествие в защиту русскоязычного образования в латвийской столице вышли порядка пяти тысяч человек. Об этом сообщил сопредседатель правления Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

По его словам, марш стал сигналом к тому, что народ не сдаётся, передаёт ТАСС .

Настроение было подавленное в начале сентября, казалось, что власти могут делать с нами, что хотят. Но оказывается, что есть энергия сопротивления, это даёт надежду на будущее, — сказал Митрофанов.

Он отметил, что борьба русскоязычного населения за свои права займёт время.

Будут ли с нами считаться или будут мстить за времена так называемой оккупации, — пояснил представитель Русского союза.

Акция началась на Ратушной площади около здания Рижской думы. Затем колонна двинулась через Старый Город. Собравшиеся несли в руках плакаты «Нет ассимиляции», «Русским детям — русские школы», «Латвия — моя страна, русский — мой язык». Марш закончился у здания правительства республики.

В Латвии 1 сентября вступили в силу положения о дошкольном образовании. Документ гласит, что детские сады и школы теперь должны помогать детям от пяти лет осваивать культуру и латышский язык. Поэтому основным языком общения с дошкольниками становится латышский. Согласно школьной реформе, в русских учебных заведениях учителя также не должны преподавать на русском большую часть предметов. Всё это вызвало волну недовольства русскоязычных жителей Латвии, которые составляют 40% населения.

После этого комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал «школьную реформу», проведённую в Латвии для окончательного искоренения российского образования, расизмом. Организация предложила пересмотреть все поддержанные Сеймом в марте 2018 года поправки, писал News.ru.