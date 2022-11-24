Марин Ле Пен заявила, что Париж должен прекратить вооружать Украину Марин Ле Пен: Франция не может и дальше вооружать Украину в ущерб собственной безопасности

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Марин Ле Пен

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что Париж должен остановить поставки Киеву вооружений, в особенности гаубиц CEASAR. Это наносит ущерб безопасности Франции, отметила она в эфире телеканала CNEWS.

Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа, — подчеркнула Ле Пен.

Она добавила, что то оружие, которое поставляется Украине, это оружие отнятое у Франции. Нельзя ослаблять собственную армию и подвергать риску внутреннюю безопасность, считает Ле Пен. По ее словам, Париж в настоящее время не в состоянии вести войну эффективно, поскольку передал вооружения Киеву.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что присоединение Франции к антироссийским санкциям Евросоюза является геополитической ошибкой. Сами ограничения она охарактеризовала как необдуманные и неуместные. По ее словам, ЕС ввел рестрикции, находясь «в состоянии истерии от украинского конфликта».