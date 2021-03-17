«Маразм крепчает»: Германия ответила Украине на просьбу вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/dfa6a69a-87b9-11eb-a0ca-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

В Германии ответили послу Украины в стране Андрею Мельнику, который заявил накануне, что ответственность за «возвращение» Крыма Киеву лежит на властях ФРГ.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал подобные заявления от дипломата «маразмом».

Маразм крепчает. Больше и добавить нечего, — прокомментировал Гердт ситуацию в беседе с РИА Новости.

Причиной того, что Германия обязана помочь киевским властям вернуть полуостров, Мельник назвал «колониальное прошлое» страны, имея в виду фашизм. По словам украинского дипломата, Берлин должен Киеву из-за того, что во время Второй мировой войны фашисты убили миллионы украинцев.

Вальдемар Гердт добавил, что оценки крымского вопроса в подобном контексте вызывают недоумение в Берлине.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев назвал самое страшное последствие запуска «Северного потока — 2»: газотранспортная система Украины начнёт работать в убыток. ГТС рассчитана на 150–170 миллиардов кубометров газа в год, прокачка снизится до 35–40 миллиардов кубометров, а это уже нерентабельно.