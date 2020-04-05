Мама в самоизоляции ответила соседу на записку о топоте её малыша

https://static.news.ru/photo/e46e2cce-773f-11ea-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Карантинные меры для снижения числа заразившихся коронавирусом действуют во многих странах мира. Исключением не стала и Великобритания. Её жительница, 26-летняя женщина, которая самоизолировалась вместе с двухлетним сыном, рассказала, как записка от соседей заставила её плакать.

Лорен Маккейб живёт в Бирмингеме в английском графстве Уэст-Мидлендс. Она рассказала таблоиду The Sun, что из-за пандемии COVID-19 постоянно находится дома со своим двухлетним малышом Лео. Она вынуждена была закрыться от внешнего мира из-за астмы и низкого иммунитета. После того как сосед просунул ей под дверь записку, она разрыдалась.

Скорее всего, у вас маленький ребёнок, и вам трудно развлекать его в квартире. Не могли бы мы попросить вас бегать поменьше, так как это действительно громко? Особенно рано утром, в результате чего обычно мы просыпаемся, — попросил сосед в письме.

Сильно расстроившись, Лорен позвонила своей маме, потому что была уверена, что соседи до претензий должны были узнать подробности её жизни. После этого молодая мама ответила соседям от имени своего сына Лео.

Теперь я больше не хожу в ясли и не вижу людей, с которыми привык проводить время. Моей маме не очень хорошо — она сказала, что мы должны оставаться дома, пока ей не станет лучше. Поэтому она находит для меня способы ощутить счастье — например побегать, потанцевать, поиграть с моими любимым игрушками в гостиной. Я сочувствую, что вам трудно. Я просто хочу, чтобы моей маме было лучше и чтобы всё стало хорошо, — сказано в письме Лорен.

Еду женщине и её ребёнку в самоизоляции приносит мать. Чтобы избежать возможности заражения, она оставляет её под дверью.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, о чём скажет Елизавета II в обращении к нации.