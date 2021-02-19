Макрон выступил за диалог с РФ и построение новой архитектуры безопасности

https://static.news.ru/photo/555d6dea-72db-11eb-a8f8-96000091f725_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image

Французский лидер Эммануэль Макрона на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в онлайн-режиме заявил, что Париж намерен продвигать диалог с Москвой при возведении новой мировой архитектуры безопасности и доверия.

Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности. Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией. Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе, — приводит слова Макрона ТАСС.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит каждый год с 1962 года в Германии в городе Мюнхене. В первые 30 лет в ней участвовали военные и политики стран НАТО, политологи и журналисты. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.

Ранее президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи заявил, что российское руководство пытается ослабить НАТО и «европейский проект», писал NEWS.ru.