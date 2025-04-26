Макрон раскрыл детали встречи с Зеленским в Риме Макрон: переговоры с Зеленским в Риме прошли очень позитивно

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Эммануэль Макрон (в центре слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел «очень позитивные» переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме. По его словам, Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня и выразил намерение работать вместе с американскими и европейскими партнерами для достижения мирных целей.

Украина готова остановить боевые действия и намерена работать совместно с американскими и европейскими партнерами для реализации этого шага, — заявил Макрон в соцсети X.

Ранее Зеленский назвал свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане «исторической». Глава Украины отметил, что коллеги успели обсудить ключевые вопросы урегулирования конфликта. Зеленский также подчеркнул важность переговоров о прекращении огня и долгосрочном мире. Впрочем, Белый дом пока не раскрыл детали беседы.

Более того, планируемая вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме так и не состоялась — американский президент покинул Италию через час после похорон папы римского Франциска. Поэтому украинский лидер провел переговоры с Макроном. Тем не менее Зеленский все равно остался доволен проведенным диалогом с Трампом.