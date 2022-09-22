Макрон призвал сделать все, чтобы Москва и Киев вернулись к переговорам

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Эммануэль Макрон

Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFM TV. Он добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта.

Мы еще не зашли в тупик. Это (конфликт на Украине. — NEWS.ru) закончится только за столом переговоров. <...> Нам необходимо помочь Украине и продолжать переговоры с Россией, чтобы избежать эскалации. <...> Но мы не должны допустить того, чтобы ситуация вышла из-под контроля, — сказал Макрон.

По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Ранее Макрон заявил, что решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию ведет к дальнейшей изоляции РФ в мировом пространстве. В кулуарах 77-й сессии Генассамблеи ООН он указал, что сожалеет о сделанном выборе российского коллеги.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.