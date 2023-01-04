Макрон пообещал передать Украине танки на колесах AMX-10 RC

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AMX-10 RC

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил текущую ситуацию в стране, сообщает BFM TV со ссылкой на представителя Елисейского дворца. В ходе разговора французский лидер пообещал передать Украине колесные танки AMX-10 RC.

Президент хотел усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC. Это первая поставка танков западной разработки украинским вооруженным силам, — рассказал источник.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил беседу и договоренность о поставках.

AMX-10RC — тяжелый бронеавтомобиль французского производства, часто классифицируемый как колесный танк. Как правило, он используется в качестве разведывательной машины, но также он способен на борьбу с бронетехникой.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Германии ждут сигнала от президента США Джо Байдена о передаче Киеву танков Leopard-2. Он добавил, что решение о новых поставках танков и самолетов будет принято совместно. По его словам, Германия способна оказать помощь Киеву «в режиме реального времени».