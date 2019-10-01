https://static.news.ru/photo/af7929cc-e443-11e9-a222-fa163e074e61_660.jpg Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в поддержку нахождения России в Совете Европы и парламентской ассамблее (ПАСЕ).

Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убеждён, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма, — цитирует выступившего на заседании ПАСЕ Макрона ТАСС .

Французский лидер уточнил, что поддерживает решение ассамблеи по восстановлению России в правах полноправного участника «без какой-либо наивности». В настоящий момент Франция выступает как государство — председатель совета Европы.

Российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ в 2014 году в связи с крымским референдумом. 3 июня 2019 года РФ полностью восстановили в правах. Ряд стран решили бойкотировать мероприятия ПАСЕ с участием России. В частности, как сообщал News.ru, о бойкоте осенней сессии ассамблеи объявила Грузия.