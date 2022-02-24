Макрон передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого передал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. Об этом он рассказал на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться, — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».

Ранее в Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с Макроном. Там отметили, что российским лидер «исчерпывающе» разъяснил французскому коллеге причины проведения спецоперации на Украине. Лидеры двух стран договорились оставаться в контакте.