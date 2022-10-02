Макрон назвал незаконным включение новых территорий в состав России

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец. Глава Франции подчеркнул, что Париж будет помогать Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности. Разговор глав двух государств состоялся 2 октября.

Президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов, — говорится в сообщении.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о вхождении в состав РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Глава МИД Сербии Никола Селакович ранее заявил, что Белград не признает присоединение этих четырех регионов к России, поскольку это «противоречит государственным и национальным интересам».

Также среди стран — партнеров России референдумы не признала и Турция, с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему будет поддерживать диалог с Путиным, а также с президентом Украины.