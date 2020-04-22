Маас объявил о проведении видеоконференции «нормандской четвёрки»

Процессу урегулирования ситуации на Украине необходимы новые импульсы. В связи с этим на следующей неделе будет проведена видеоконференция глав МИД стран «нормандской четвёрки». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Он добавил, что обсудил идею проведения такой встречи с коллегами из Франции, России и Украины. Они инициативу поддержали,
Точную дату видеоконференции Маас не назвал.
Ранее NEWS.ru писал, что Киев намерен созвать очередной саммит в нормандском формате. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина добивается согласия остальные участников четвёрки. Дата и формат встречи пока не определены. Министр допустил, что она может быть проведена в онлайн-формате в связи с пандемией.
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