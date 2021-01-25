Людей старше 90 лет начинают прививать от коронавируса в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/85eac1fc-5fa2-11eb-bbe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sylvia Lederer/XinHua

Первые прививки от COVID-19 людям старше 90 лет начинают делать в Нидерландах. Причём вакцинация затронет стариков, проживающих самостоятельно.

Первым вакцину 26 января получит житель города Апелдорн в провинции Гелдерланд, сообщает вещательная корпорация NOS.

В возрастную категорию от 90 лет и старше в Нидерландах включили 45 тысяч человек, которых собирается вакцинировать муниципальная служба здравоохранения (GGD).

В Стране тюльпанов граждан с 6 января прививают вакциной от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина против COVID-19 производства Moderna эффективна в отношении новых штаммов вируса, следует из сообщения пресс-службы компании. Как сообщается, введение двух доз вакцины в объёме 100 микрограммов защищает от всех выявленных к настоящему времени штаммов коронавируса.