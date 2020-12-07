Львы в Барселоне переболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e090604-38a6-11eb-ad08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look press

В Барселоне львы в местном зоопарке переболели коронавирусом. Об этом сообщил директор учреждения Жули Маури.

В эфире местного телеканала он рассказал, что это произошло во второй половине года, когда зоопарк был закрыт. По его словам, случаи заражения коронавирусом среди содержащихся в учреждении львов были выявлены в ходе плановой проверки, когда животным сделали тест на COVID-19.

Директор отметил, что львы «чихали и кашляли».

Для них это было как насморк, — подчеркнул Маури.

Маури отметил, что для передачи вируса от льва к человеку был бы необходим «очень тесный контакт». Сами животные, по его предположению, могли заразиться от одного из сотрудников.

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