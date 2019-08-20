Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу правоохранительных органов, отметив действия силовиков, которые допускают фальсификации в ходе расследования. Таких «оборзевших» специалистов он пообещал «изъять из общества».
Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела, — считает глава государства.
Кроме того, он отметил, что силовики, врывающиеся в чужие дома, не имеют право заламывать руки и ломать рёбра людям. По его мнению, люди должны доверять правоохранительной системе страны, передаёт
Ранее Лукашенко попросил спецслужбы подходить к процессу прослушки граждан страны «цивилизованно», писал News.ru.