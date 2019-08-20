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В офисе украинского президента Владимира Зеленского решили подготовить проекты законов, которые предусматривают вознаграждение разоблачителям коррупции в размере 10% от суммы взятки. Информация об этом размещена на сайте главы государства.

Механизмы защиты и поощрения разоблачителей коррупционеров обсуждались с представителями общественных организаций и международных партнёров Украины в сфере борьбы с коррупцией 19 августа. Инициатором диалога выступил заместитель главы администрации Зеленского Руслан...