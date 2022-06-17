Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам Лукашенко: Москва может применить оружие «другого уровня» в случае удара по городам России

Фото: Министерство обороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег украинские власти от возможных попыток ударов по российским городам, сообщает БелТА. По мнению белорусского лидера, Москва может применить в ответ «нового уровня оружие». Об этом он заявил во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске.

Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород — соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что непосредственно от киевских властей это не зависит, обвинив США в подталкивании к такому шагу. Лукашенко обратил внимание на то, что весь Запад ввязался в конфликт, но Россия использует обычное вооружение, хотя у нее достаточно и другого оружия.

Ранее Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить какие-то рестрикции.