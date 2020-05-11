Лоукостер Ryanair в июле возобновит выполнение 40% рейсов

https://static.news.ru/photo/a6bed61c-9422-11ea-86fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщила о планах возобновить 40% рейсов своих рейсов с 1 июля. Ежедневно перевозчик будет выполнять почти 1000 рейсов.

Авиакомпания пообещала учитывать все введённые правительствами различных стран ограничения и соблюдать меры, направленные на защиту здоровья общества. Члены экипажей и пассажиры должны будут носить защитные маски и пройти проверку температуры перед вылетом.

В заявлении Ryanair отмечается, что с середины марта компания выполняет лишь по 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и другими странами Европы каждый день.

С июля Ryanair возобновит полёты с большинства своих 80 баз по всей Европе, — уточняется в документе.

1 мая авиакомпания сообщила о решении сократить пилотов, стюардесс и менеджеров в связи с кризисом в авиации на фоне пандемии коронавируса. Глава Ryanair Майкл О’Лири дал своё согласие на продление снижения своей зарплаты до конца финансового года, писал NEWS.ru.