Европа

Лоукостер Ryanair в июле возобновит выполнение 40% рейсов

10:19, 12 мая 2020
Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщила о планах возобновить 40% рейсов своих рейсов с 1 июля. Ежедневно перевозчик будет выполнять почти 1000 рейсов.

Авиакомпания пообещала учитывать все введённые правительствами различных стран ограничения и соблюдать меры, направленные на защиту здоровья общества. Члены экипажей и пассажиры должны будут носить защитные маски и пройти проверку температуры перед вылетом.

В заявлении Ryanair отмечается, что с середины марта компания выполняет лишь по 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и другими странами Европы каждый день.

С июля Ryanair возобновит полёты с большинства своих 80 баз по всей Европе, — уточняется в документе.

1 мая авиакомпания сообщила о решении сократить пилотов, стюардесс и менеджеров в связи с кризисом в авиации на фоне пандемии коронавируса. Глава Ryanair Майкл О’Лири дал своё согласие на продление снижения своей зарплаты до конца финансового года, писал NEWS.ru.

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