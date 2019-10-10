https://static.news.ru/photo/765a7274-eb58-11e9-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королевский колледж Лондона провёл исследование, согласно результатам которого жители британской столицы каждый употребляют больше кокаина, чем в других городах Западной Европы.

Всего за сутки в мегаполисе потребляется 23 кг чистого наркотика, передаёт Sky News . Следующие в рейтинге — Барселона, Амстердам и Берлин, они сильно уступают лидеру по этому показателю.

За год жители мегаполиса принимают восемь тонн кокаина. При этом, в отличие от других городов, лондонцы употребляют запрещённое вещество стабильно в течение всей недели, а не по выходным.

Для получения результатов учёные-криминалисты провели анализ сточных вод, выявляя концентрацию бензоилэкгонина — вещества, вырабатываемого человеческим организмом в процессе переработки кокаина.

Ранее News.ru писал, что украинские депутаты предлагают легализовать в стране марихуану. Однако лишь ту, которую предполагается использовать в медицинских целях.