Королевский колледж Лондона провёл исследование, согласно результатам которого жители британской столицы каждый употребляют больше кокаина, чем в других городах Западной Европы.
Всего за сутки в мегаполисе потребляется 23 кг чистого наркотика, передаёт
За год жители мегаполиса принимают восемь тонн кокаина. При этом, в отличие от других городов, лондонцы употребляют запрещённое вещество стабильно в течение всей недели, а не по выходным.
Для получения результатов учёные-криминалисты провели анализ сточных вод, выявляя концентрацию бензоилэкгонина — вещества, вырабатываемого человеческим организмом в процессе переработки кокаина.
Ранее News.ru писал, что украинские депутаты предлагают легализовать в стране марихуану. Однако лишь ту, которую предполагается использовать в медицинских целях.
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