Лодка с 24 мигрантами перевернулась возле греческого острова Самос

https://static.news.ru/photo/91b16a22-21e5-11eb-ab00-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Возле острова Самос в Эгейском море перевернулась лодка, на борту которой были 24 мигранта. Греческие спасатели нашли тело погибшего ребёнка в районе крушения.

Как сообщает AMNA, тело мальчика нашли катера Береговой охраны Греции в районе мыса Прасо на Самосе. Там же подобрали 11 мигрантов, которых доставили на берег.

Портовая администрация Самоса получила уведомление об обнаружении экстренными службами шести человек на суше на востоке острова. Таким образом, судьба ещё шести человек остаётся неизвестной, их поиски продолжаются.

В сентябре на территории острова Лесбос в лагере беженцев произошёл пожар. Как передавал NEWS.ru, властям Греции после инцидента пришлось расселить несколько тысяч человек. Перед вселением в новые жилища всех мигрантов проверили на коронавирус. Некоторые из приезжих не хотели перемещаться на новое место. Они даже пытались сопротивляться действиям полиции, сотрудники которой занимались этим вопросом. Однако мигрантам в ответ на это пригрозили лишить их статуса беженцев, и они согласились на предложенные условия.