Лодка с 24 мигрантами перевернулась возле греческого острова Самос

Возле острова Самос в Эгейском море перевернулась лодка, на борту которой были 24 мигранта. Греческие спасатели нашли тело погибшего ребёнка в районе крушения.
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Портовая администрация Самоса получила уведомление об обнаружении экстренными службами шести человек на суше на востоке острова. Таким образом, судьба ещё шести человек остаётся неизвестной, их поиски продолжаются.
В сентябре на территории острова Лесбос в лагере беженцев произошёл пожар. Как передавал NEWS.ru, властям Греции после инцидента пришлось расселить несколько тысяч человек. Перед вселением в новые жилища всех мигрантов проверили на коронавирус. Некоторые из приезжих не хотели перемещаться на новое место. Они даже пытались сопротивляться действиям полиции, сотрудники которой занимались этим вопросом. Однако мигрантам в ответ на это пригрозили лишить их статуса беженцев, и они согласились на предложенные условия.