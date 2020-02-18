https://static.news.ru/photo/49f4088e-5260-11ea-aafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные готовятся к очередным провокациям на линии соприкосновения у посёлка Голубовское. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

По данным разведки, провокации планируются «в ночное время». Бойцы ВСУ готовят специальную резервную группу, которая устроит провокацию после отъезда из района сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Группу сформировали из состава 46-й десантно-штурмовой бригады. Она уже находится в состоянии боеготовности и готова «выдвинуться в зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ», передаёт агентство Луганскинформцентр.

Ранее в Луганской республике сообщили, что украинская армия устроила «диверсию» на линии соприкосновения в Донбассе. По данным так называемой Народной милиции, 10 представителей Вооружённых сил Украины выдвинулись в направлении населённого пункта Голубовское и подорвались на минном поле. Украинские силовики в ответ заявили, что никогда не нападают первыми.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.