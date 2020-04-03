ЛНР: украинские силовики минируют участок разведения сил в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3fcfedf6-75b4-11ea-bab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Бойцы ВСУ минируют участок разведения сил у частично подконтрольного Киеву населённого пункта Золотое в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Хаотичное минирование местности представляет прямую угрозу жизни мирных жителей, а также сотрудников СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в данных районах, — отметил Осадчий.

По его словам, украинские силовики также минируют местность у населённых пунктов Троицкое и Рассадки. Там уже установили 240 противотанковых мин, не обозначив опасную зону специальными знаками, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о решениях, принятых на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, будет создан специальный консультативный орган с участием непризнанных ДНР и ЛНР.