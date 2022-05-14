Лиз Трасс опровергла стремление Лондона «сменить режим» в России Глава МИД Великобритании Трасс: санкции не нацелены на «смену режима» в России

Лиз Трасс / Фото IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что Лондон не планирует «сменить режим» в России с помощью санкционной политики, а наоборот стремится прекратить конфликт, передаёт её слова газета Daily Express. По мнению дипломата, решение президента РФ Владимира Путина о начале военной спецоперации на Украине ослабило Россию.

Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия — это следствие решения Путина, — резюмировала она.

Глава британского внешнеполитического ведомства добавила, что страны «Большой семёрки» должны наращивать санкционное давление на Россию, пока её войска находятся на Украине, а также стремиться максимально снизить зависимость Европы от российских энергоносителей.

Накануне Соединённое королевство ввело санкции против «ближайшего окружения» Путина — олимпийской чемпионки 2004 года в художественной гимнастике Алины Кабаевой и бывшей жены президента Людмилы Очеретной. Рестрикции также коснулись бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной, двоюродных братьев главы государства — Игоря и Романа Путиных, Михаила Шеломова. В частности, в чёрный список попали Михаил Путин, Виктор Хмарин и Юрий Шамалов.