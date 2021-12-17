Литва заявила о намерении России расколоть НАТО

Требования России об ограничении присутствия США в Европе направлены на раскол НАТО. Их нельзя принимать из соображений государственной безопасности, заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на пресс-конференции по результатам встречи с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт. Трансляция велась на сайте LRT.

Требования России — это раскол НАТО, ослабление вооружения восточной Европы и уменьшение или ограничение присутствия США в Европе... Эти требования нельзя принять, если мы думаем о безопасности своих стран, — сказал Анушаускас.

Он также добавил, что в ходе встречи с Ламбрехт, Литва и Германия договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния. По словам Анушаускаса, стороны договорились не позволять России проводить новые «красные линии», «запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности».

Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, для которой эта встреча стала первым зарубежным официальным визитом, также выразила несогласие с требованиями России.

Мы должны ясно сказать России, что она не имеет никакого права указывать партнёрам НАТО, как они должны поступать. Это совершенно не подлежащий дискуссии вопрос, — сказала она.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал предложения России и заявил, что НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу.