Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

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Литва с 11 сентября не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, заявила агентству ELTA старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене. По ее словам, пока случаев конфискации не было.

Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока нет, — заявила она.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС в отношении России запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также подпали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты.