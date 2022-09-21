Литва потратит 2% ВВП для снижения тарифа на электричество

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Счетчик электроэнергии

Власти Литвы будут вынуждены потратить 2% ВВП для того, чтобы хоть как-то снизить тариф на электричество для населения. Об этом говорится в письме президента, которое было направлено некоторым членам сейма, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно расчетам властей, тариф на электричество в 2023 году вырастет два раза на 40%, рост произойдет в январе и июле. Однако, утверждают издания, даже это не отразит настоящую рыночную стоимость и рост цен. Поэтому власти приняли решение о субсидировании оставшейся стоимости электричества.

На эти цели страна выделит порядка €1,3 млрд, что составляет 1,9% ВВП страны.

Ранее сообщалось, что средняя цена на хлеб в Евросоюзе за год выросла на 18%. Его стоимость в Литве выросла на 33%. В Венгрии подорожание хлеба составило 60%.