Литва может ввести комендантский час из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a85b78c2-37ba-11eb-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global look Press

Литовские власти рассматривают возможность объявить в стране чрезвычайное положение и ввести комендантский час, заявил по итогам экспертного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) при главе государства Гитанасе Науседе советник президента по социально-экономической политике Симонас Крепшта.

По его словам, подобные меры примут в случае ухудшения эпидситуации в республике, пишет ТАСС. По информации Еврокомиссии (ЕК), Литва находится на третьем месте после Люксембурга и Хорватии по количеству случаев COVID-19 за последние две недели. Показатель составляет 1041,1 заражения на 100 тыс. жителей.

Чиновник отметил, что эксперты предложили ужесточить действующие с 7 декабря национальные карантинные меры: закрыть магазины непродовольственных товаров в выходные дни и сократить время их работы по пятницам. Они также советуют максимально ограничивать круг общения людей в семье, школьников в начальных классах перевести на каникулы до конца 2020 года или отправить на удалёнку.

В стране продолжают работу детсады, но взрослым советуют не водить туда детей, если есть такая возможность. Первый случай COVID-19 выявили в Литве 28 февраля. За всё время пандемии в республике скончались 626 человек, исцелились — 30 390. Всего в государстве зарегистрировали 74 649 пациентов, что на 25 тысяч больше, чем население Алитуса — шестого по величине населённого пункта Литвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России от коронавируса скончались 457 человек. Общее число жертв инфекции составляет 43,1 тысячи. За 24 часа зафиксировано 29 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заболели 2,46 млн граждан. Из больниц по выздоровлении выписаны 21,3 тысячи пациентов. Общее количество исцелившихся приближается к 2 млн.

Лидирует по уровню заболеваемости по-прежнему Москва. За сутки в столице выявлено 7,5 тысячи случаев COVID-19, поправились 5,5 тысячи пациентов и умерли 72 человека. С начала пандемии в Москве инфицировались 647,5 тысячи человек, из которых победили недуг 490,4 тысячи и погибли 9,3 тысячи.