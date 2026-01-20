Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 19:31

«Меньшее зло»: на Западе обозначили стратегический план по Украине

Lidovky: Запад ошибся в ставке на проигрыш России в украинском конфликте

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Западные политики совершили стратегическую ошибку, спровоцировав конфликт на Украине, написало чешское издание Lidovky. По его данным, Запад надеялся на поражение России, однако эта ставка не сыграла.

Западные политики, очевидно, сделали ставку на то, что нет необходимости беспокоиться о пересечении российской красной линии. Они допустили, что, если война все-таки случится, Россия проиграет, и последствия этого поражения будут благоприятны для Запада. Поэтому они сочли войну меньшим злом,отмечено в сообщении.

В статье отмечается, что Россия побеждает, а ситуация на Украине стала для Запада катастрофической во всех отношениях. Более того, она продолжает ухудшаться с каждым днем.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что лидеры Евросоюза способны изменить свою позицию по конфликту на Украине только в том случае, если возникнет личная угроза для них самих. Он отметил, что большинство европейских политиков будут выступать за продолжение военных действий, пока чувствуют себя в безопасности.

До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что Украину активно пытались сделать ключевой темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако, как подчеркнул руководитель РФПИ, этого так и не произошло.

