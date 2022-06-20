Ле Пен покинет пост главы партии «Национальное объединение»

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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что не останется на посту председателя своей правой партии «Национальное объединение», которую возглавляла с 2011 года. По ее словам, она будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.

Я не собираюсь снова возглавлять «Национальное объединение». Я сосредоточусь на председательстве в этой очень большой (депутатской) группе, — сказала Ле Пен.

Ранее сообщалось, что ни один французский политический блок, включая коалицию президента Эммануэля Макрона «Вместе!», не получил абсолютного большинства мест в Национальном собрании страны по итогам недавних выборов. При этом коалиция Марин Ле Пен получит от 75 до 95 мандатов, что в 10 раз больше, чем на прошедшем голосовании. Сторонники партии назвали это событие «историческим прорывом», поскольку это позволит «Национальному объединению» впервые за многие годы собрать собственную фракцию в Нацсобрании.

По предварительным итогам выборов коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона получает от 205 до 235 мандатов в нижнюю палату парламента, блоку левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона достанется от 170 до 190 мест.