Лавров раскритиковал руководство Молдавии Лавров заявил, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину»

Фото: Прокофьев Вячеслав/Фотохост-агентство ТАСС

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину», сообщает ТАСС. Он пришёл к такому выводу после заявлений Кишинёва об интеграции в Еврососюз. По его словам, такой подход соответствует потребительскому отношению нынешнего руководства страны.

Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину <...> Такой потребительский подход со стороны нынешнего молдавского руководства весьма и весьма показателен, — заявил Лавров.

Ранее бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Румыния скрытно готовится поглотить территорию Молдавии. Об этом, по его словам, свидетельствует большое количество въехавших в Молдавию румынских военных, которые несут службу на объектах Министерства обороны, маскируясь под молдавских военнослужащих.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, в свою очередь, предположил, что власти Молдавии пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, но успеха в этом пока не достигли, поскольку больше половины жителей республики не хотят отказываться от независимости страны.