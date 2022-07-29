LSM: Латвия обязует въезжающих в страну россиян осуждать спецоперацию

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Сотрудники пунктов пограничного контроля Латвии обязывают въезжающих в страну россиян подписывать документ, осуждающий спецоперацию ВС РФ на Украине, передает латвийский портал LSM. В случае отказа, путешественников не впускают в страну. Власти Латвии убеждены, что лица поддерживающие СВО могут представлять угрозу для их страны.

Иностранцы, въезжающие в Латвию из... России или... Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля. Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России... и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под особый контроль попадают иностранцы, когда-то работавшие, например, в силовых структурах России или Белоруссии.

Согласно информации портала, во въезде в страну отказали 62 иностранцам, среди которых 41 гражданин России, 14 белорусов и семь граждан из других республик. LSM указывает, что лицам, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону ее аннулировали.

Портал приводит в пример рассказ жительницы Риги, которая замужем за россиянином. При въезде в Латвию мужчину принудили подписать два документа, осуждающих СВО, на английском и русском языках. Отмечается, что документ был «без опознавательных знаков». В случае отказа, гражданину РФ угрожали аннулированием постоянного вида на жительство и невозвратом его документов.

Издание пишет, что МИД Латвии получило ноту из России из-за действий пограничников в отношении граждан РФ, желающих посетить страну. Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич в своем ответе заявил, что руководство страны будет продолжать действовать в интересах своей безопасности, поэтому протестовать бессмысленно.

Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно, — сказал латвийский министр.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила и не пускать их в страну даже по шенгенским визам. Глава эстонской дипломатии считает, что россиянам необходимо аннулировать ранее выданные визы.