Курировавший подрывную деятельность экс-полковник СБУ сдался в плен РИА Новости: курировавший подрывную деятельность экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который ранее курировал подрывную работу украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Источник добавил, что экс-военнослужащий занимался вербовкой жителей и снабжал диверсантов.

Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов, — сказал собеседник агентства.

Задержанный сам рассказал о карьере в СБУ: служить он начинал на территории Херсонской области, потом работал в Киеве, три раза был в Донбассе. С 2015 по 2019 год оставался руководителем оперативной группы в Красноармейске, где работал под позывным Стич. Задачами этой группы были фильтрация и вербовка жителей, у которых была возможность пересекать линию фронта. Также группа организовывала снабжение диверсантов, которые действовали на территории Донбасса, указал Дмитриев.

Работа по вербовке проводилась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы была направлена на возвращение «домой» военных ДНР и правоохранителей. Беседы велись с их родственниками, которым объясняли все подробности «возвращения». При этом бывший полковник СБУ поделился сведениями, что особенным успехом эта программа не пользовалась: таким образом удалось вывезти из Донбасса только несколько человек.

Ранее сообщалось, что сложил оружие и сдался в плен силам Народной милиции ДНР заместитель командира по политической части 36-й бригады Вооружённых сил Украины майор Ростислав Ломтев. Его документы подтвердили, что он является высокопоставленным офицером морской пехоты.