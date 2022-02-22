Кулеба: ввести миротворцев на Украину можно без согласования СБ ООН

Украина сообщила ООН о том, что ещё в 2015 году выступала за запуск миротворческой операции в стране. Её можно провести без согласования Совбеза Всемирной организации, приводит ТАСС слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

ООН должна рассмотреть полный доступный им инструментарий, который не требует одобрения Совета Безопасности ООН. <...> Мы напомнили ООН о нашем запросе в 2015 году рассмотреть запуск миротворческой операции на Украине, — сообщил он после выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не намерена восстанавливать ядерный арсенал. Он также подчеркнул, что Киев не планирует наступления на Донбасс, совершения провокаций и актов саботажа.

Экс-глава Украины Пётр Порошенко ранее заявил, что Киев должен стать инициатором вопроса включения в повестку возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена вопроса о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН. Он отметил, что возможность мирно решить конфликт на юго-востоке Украины всё ещё существует.