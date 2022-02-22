Кулеба: ввести миротворцев на Украину можно без согласования СБ ООН
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
21:25, 23 февраля 2022
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Украина сообщила ООН о том, что ещё в 2015 году выступала за запуск миротворческой операции в стране. Её можно провести без согласования Совбеза Всемирной организации, приводит ТАСС слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
ООН должна рассмотреть полный доступный им инструментарий, который не требует одобрения Совета Безопасности ООН. <...> Мы напомнили ООН о нашем запросе в 2015 году рассмотреть запуск миротворческой операции на Украине,— сообщил он после выступления на заседании Генассамблеи ООН.
Ранее Кулеба заявил, что Украина не намерена восстанавливать ядерный арсенал. Он также подчеркнул, что Киев не планирует наступления на Донбасс, совершения провокаций и актов саботажа.
Экс-глава Украины Пётр Порошенко ранее заявил, что Киев должен стать инициатором вопроса включения в повестку возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена вопроса о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН. Он отметил, что возможность мирно решить конфликт на юго-востоке Украины всё ещё существует.