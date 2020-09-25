Крыса-сапёр Магова получила высшую награду Британии

https://static.news.ru/photo/69892492-ff4c-11ea-954b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pdsa.org.uk

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова получила высшую награду Великобритании для животных за обнаружение неразорвавшихся мин в Камбодже, следует из сообщения благотворительной ветеринарной организации PDSA.

Грызун получил медаль PDSA Gold Medal, которая считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании, передаёт РИА Новости.

Магова весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. Он достаточно лёгкий, чтобы не приводить в действие наземные мины. Крыса является сапёром уже семь лет. За всё время она помогла очистить от взрывных устройств более 141 тысячи квадратных метров. В целом Магова обнаружил 38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Примечательно, что Магова стал первой крысой, удостоившейся столь почётной награды.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Хельсинки начали использовать служебных собак для выявления больных коронавирусом. Местные СМИ сообщили, что животные определяют инфекцию точнее, чем ПЦР-тест.

Происходящее в столице Финляндии — это пилотный проект, который продлится до конца года, в нём будут участвовать 16 собак.