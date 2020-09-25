Кинолог рассказал о тренировках собак по выявлению коронавируса

https://static.news.ru/photo/68d26d1a-ff42-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропорту Хельсинки начали использовать служебных собак для выявления больных коронавирусом. Местные СМИ сообщили, что животные определяют инфекцию точнее, чем ПЦР-тест.

Происходящее в столице Финляндии — это пилотный проект, который продлится до конца года, в нём будут участвовать 16 собак. Прилетающим пассажирам предложат протереть шею салфеткой, которую затем дадут понюхать животному. Перепроверять результат при подозрении на коронавирус будут в медпункте аэропорта.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с Радио Sputnik объяснил , что такой порядок действий — собака контактирует не с человеком, а с образцом его пота на салфетке — выбран неслучайно.

Животные чувствуют свою ответственность и испытывают стресс, если что-то не получается, а также хорошо считывают общий эмоциональный фон окружающих. Специально выбран вариант работы с образцами, <..> что позволяет снизить стресс, во-первых, за счёт снижения количества людей, с которыми должна контактировать собака, а во-вторых, за счёт уменьшения количества посторонних запахов, — отметил кинолог.

Специалист рассказал, что обучить распознавать конкретный запах собаку можно за 3–5 недель ежедневных тренировок. Очень много зависит от индивидуальных качеств, некоторые животные обучаются быстрее прочих. Тренировки проходят в специализированных центрах с использованием проверенных кинологических методик. Перед обучением проходит отбор — к занятиям допускаются только те собаки, которые проявляют интерес и способности к определению запахов.

Голубев заверил, что использование собак для выявления коронавируса для животных опасности не представляет.

На сегодняшний день нет достаточных данных, чтобы говорить о возможности передачи коронавирусной инфекции от человека к животному и наоборот. В тех странах, где уже используют собак в качестве помощников для распознавания коронавирусной инфекции, не было информации о случаях заражения животных на службе, — подчеркнул кинолог.

Голубев добавил, что служебных собак учат выявлять COVID-19 не только в Финляндии. Это происходит также в Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Чили и ОАЭ.

Ранее NEWS.ru сообщал о случае в Санкт-Петербурге, где служебная собака нашла похищенную насильником девочку.