Крупнейшее газохранилище ФРГ приостановило закачку топлива В подземном хранилище в Редене из-за пожара приостановили закачку газа

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Газохранилище «Хайдах», Германия

В крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден» в Германии вечером 31 января произошло возгорание на факеле, в результате которого работа ПХГ приостановлена до 3 февраля, сообщается на сайте компании — оператора ПХГ Astora. Пострадавших в результате инцидента нет, авария не повлияла на безопасность поставок и не оказала воздействия на окружающую среду.

В целях безопасности ПХГ временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы (3 февраля), — говорится в сообщении компании.

Причины возгорания неизвестны, сотрудники Astora и государственных служб выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что запасы в подземных хранилищах газа Европы опустились ниже 75%. По информации ассоциации, на утро 28 января запас газа в подземных хранилищах составил около 81,2 млрд кубометров. В прошлом году заполненность европейских ПХГ на эту дату составляла 38,93%.

Отбор из ПХГ практически достиг декабрьского максимума и оказался на 20,4% выше средних многолетних значений. При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины остаются на сниженном уровне, упав с начала января более чем на 44%.