«Крупных рыб не осталось»: в ЕС не знают, против кого в РФ ввести санкции EUObserver: ЕС приходится проявлять все больше изобретательности при введении санкций против россиян

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Дипломатам Евросоюза приходится проявлять все больше изобретательности в поиске россиян для внесения в черный список, поскольку там уже значатся 1206 имен, передает EUObserver со ссылкой на источники в ЕС. По их словам, под запрет на выдачу виз и заморозку активов могут войти региональные чиновники из России и подконтрольных РФ территорий Украины. Также государства ЕС ищут способы не дать Москве экспортировать нефть по цене выше рыночной.

Крупных рыб не осталось. Мы уже собрали полную коллекцию олигархов и лиц, связанных с политической и оборонной деятельностью, — указал источник в Европе.

Уточняется, что новые санкции страны ЕС планируют ввести на фоне объявленных референдумов в четырех регионах Украины о присоединении к России, а также объявленной в РФ частичной мобилизации.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международному сообществу следует ввести новые рестрикции против России в связи с объявлением в стране частичной мобилизации, а также готовящимися референдумами. По ее словам, действующие ограничения доказали свою эффективность. Глава ЕК утверждает, что российская экономика, в том числе ВПК, испытывает «большие трудности» в связи с отсутствием поставок из ЕС полупроводников.

Также сообщалось, что объявление в РФ частичной мобилизации подтолкнуло ЕС заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть. Документ должен быть подготовлен в течение нескольких недель.