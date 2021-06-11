Кравчук ответил на слова Суркова о возвращении Украины силой

https://static.news.ru/photo/da097370-cad5-11eb-90f6-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, говоря о возращении Украины силой, выдаёт желаемое за действительное. На стороне Киева глава Белого дома Джо Байден, Европа и НАТО, а официальная Москва теряет своё влияние. Об этом в разговоре с журналистами ОСН ТВ заявил бывший украинский президент, представитель Украины в Минской группе Леонид Кравчук.

Ранее Сурков сказал, что мир устал от Украины. По его мнению, ситуация способствует тому, чтобы вернуть страну силой, причём необязательно военной. Эта сила может быть, подчеркнул Сурков, политической или экономической.

Кравчук отметил, что бывший помощник российского лидера перекручивает факты. По его словам, в последнее время ситуация в мире сильно поменялась не в пользу Москвы.

Позиция президента США совершенно чёткая и однозначная: Украину не оставим один на один с Россией (это его слова), не разрешим России постоянно нарушать суверенитет, демократию и территориальную целостность союзников, партнёров и, прежде всего, Украины. Это я привожу реальные факты, — подчеркнул бывший президент.

Также Кравчук сообщил, что Украина наращивает политическое влияние, страна реформирует свои ВС. К тому же американские военные приводятся в боевую готовность при любом приближении российских войск к границе.

Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину, — добавил политик.

Ранее Леонид Кравчук говорил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал «врагом Украины». При этом в эфире украинского «5 канала» он отвёл ему политическое будущее.