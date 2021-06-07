Кравчук посчитал Медведчука врагом Украины с политическим будущим

https://static.news.ru/photo/b95f04de-c637-11eb-9b08-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал «врагом Украины». При этом в эфире украинского «5 канала» он отвёл ему политическое будущее.

Медведчук на моих глазах из более-менее заинтересованного человека в Украине превратился в полном понимании этого слова во врага Украины. Я думаю, деньги и характер [причина этого], характер — он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он, — отметил Кравчук.

Он добавил, что верит в политическое будущее Медведчука на Украине. Кравчук уверен, что Медведчук необходим президенту РФ Владимиру Путину, так как он «близок по характеру».

Воспитанник КГБ. И он слушает одно, думает другое, а делает третье. И я убеждён в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствий этого творения, — подчеркнул первый президент Украины.

Ранее стало известно, что в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отметил двухлетие пребывания на посту, сыпется всё больше претензий от политической оппозиции. Как ожидалось, упрёки поступают от пророссийской части украинских политиков, и это связано, очевидно, с недавним арестом Виктора Медведчука, приходящегося кумом Владимиру Путину.