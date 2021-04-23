Кравчук назвал «добрым знаком» завершение военных учений в Крыму

Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о завершении учений и будет внимательно следить за тем, как Россия будет перемещать военную технику на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска. Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск...