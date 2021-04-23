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Кравчук назвал «добрым знаком» завершение военных учений в Крыму

14:36, 23 апреля 2021

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает добрым знаком отвод российских войск от границы Украины. Он заявил, что эскалация снижается. Слова политика приводит «4 канал».

Я приветствую позицию России, которая отводит свои войска, чтобы снизить напряжение. Это добрый знак к тому, что эскалация постепенно снижается и Украина в большей безопасности, чем до этого, но говорить, что начался новый курс в отношении Украины очень-очень рано, — отметил Кравчук.

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