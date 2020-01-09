Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский сообщил о том, что главным геополитическим приоритетом страны за последние 30 лет стал проект по независимости от российского газа. Об этом
К счастью, Польша с 2015 года, то есть с момента победы президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость», реализует самый важный геополитический проект за последние 30 лет: получение независимости от российского газа, — привели его слова в издании.
Он добавил, что для страны важно действовать совместно с США и, что цель Польши — увеличение военных сил Соединённых штатов на территории государства и энергетический альянс с американцами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что польская сторона решила отказаться от закупки российского газа с 2022 года. Однако эксперты посчитали, что американский газ выйдет гораздо дороже для Польши.
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