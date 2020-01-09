https://static.news.ru/photo/b768f722-335b-11ea-a877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский сообщил о том, что главным геополитическим приоритетом страны за последние 30 лет стал проект по независимости от российского газа. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Telewizja Republika.

К счастью, Польша с 2015 года, то есть с момента победы президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость», реализует самый важный геополитический проект за последние 30 лет: получение независимости от российского газа, — привели его слова в издании.

Он добавил, что для страны важно действовать совместно с США и, что цель Польши — увеличение военных сил Соединённых штатов на территории государства и энергетический альянс с американцами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что польская сторона решила отказаться от закупки российского газа с 2022 года. Однако эксперты посчитали, что американский газ выйдет гораздо дороже для Польши.