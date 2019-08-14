https://static.news.ru/photo/4c11dcd6-be77-11e9-a310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супружеская пара из английского графства Ноттингемшир выиграла один миллион футов стерлингов из-за того, что забыла купить в супермаркете корм для своего кота.

Вернувшись домой с работы, мужчина вспомнил, что не купил корм для своего питомца. Он решил, что поехать за ним можно на заправку. Там он купил билет мгновенной лотереи. Уже находясь в автомобиле, англичанин узнал, что разбогател, сообщает Daily Star .

Ранее News.ru писал, что жительница штата Мичиган в США Дон Зендт выиграла миллион долларов благодаря работнику заправки. Мужчина уговорил купить лотерейный билет, убедив, что они все выигрышные. Женщина отдала деньги за десять билетов EuroMillions, но едва не забыла их на прилавке, а продавец вернул счастливые номера. Через пару дней американка узнала, что стала обладательницей миллиона долларов.