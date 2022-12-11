Косовский спецназ силой взял объект на озере Газиводе «Вечерние новости»: спецназ Косово силой взял объект на озере Газиводе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово силой взял объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края, сообщает портал «Вечерние новости». Как уточняют авторы, вооруженные повстанцы с бронетехникой выгнали из здания охранника, сорвали флаги Сербии и временно там разместились.

Члены спецподразделения ROSU на бронированных автомобилях и полностью вооруженные вторглись в объект плотины на озере Газиводе. Там они нашли охранника, измеряющего уровень воды, выгнали его из здания и сорвали находящиеся там сербские флаги. По последней информации, они до сих пор находятся на объекте возле большой плотины в Газиводе, который насильственно и незаконно заняли, — говорится в сообщении.

Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края в ночь на 11 декабря. Инциденты со стрельбой произошли в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк». По данным правоохранителей, огонь по полицейским открыли «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Информации о пострадавших нет.

Накануне на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.