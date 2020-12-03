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Европа

Кошка впервые заразилась коронавирусом в Швейцарии

16:58, 03 декабря 2020

Учёные лаборатории Университета Цюриха выявили коронавирус у домашней кошки. Это первый случая заражения кошки в Швейцарии.

Животное проживало с пациентом, больным COVID-19, говорится на сайте местного Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности.

В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека, — отметили в ведомстве.

Там уверены, что животные не играют роли в распространении коронавируса, а решающую роль в развитии пандемии играет передача COVID-19 от человека к человеку. Власти напомнили, что случаи заражения кошек и собак, живущих вместе с заражёнными людьми, выявляются по всему миру.

Ранее, как писал NEWS.ru, старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться.

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