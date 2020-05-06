Коронавирус убил за сутки во Франции 278 человек

https://static.news.ru/photo/81a2a2fe-8fcd-11ea-bf25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, во Франции за сутки выросло на 278 — до 25 809 человек. Об этом сообщили в Минздраве страны.

С начала пандемии в стране в больницах скончались 16 237 человек, в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях — 9 572 пациента, передаёт ТАСС.

В настоящее время с коронавирусом в госпиталях находятся 23 983 человека, из которых 3147 — в реанимации. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 53 972 человека, общее число случаев заболевания равняется 137 150.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям Франции этим летом вряд ли удастся отправиться в крупные поездки за границу, в том числе в соседние европейские страны, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, ситуация с летними поездками прояснится в начале июня. Не исключено, что властям в целях предотвращения распространения COVID-19 придётся пойти на ещё большие ограничения.

Ожидается, что режим самоизоляции во Франции завершится 11 мая. В этом случае граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений. При этом пожилых французов старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

Также с 11 мая начнётся постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум в течение трёх ближайших недель. По ресторанам и кафе власти примут отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве — 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).