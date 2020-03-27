https://static.news.ru/photo/26ad21a4-7069-11ea-b69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Riccardo Giordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавируса сорвала парижские Неделю мужской моды и Неделю высокой моды, которые должны были пройти в конце июня — начале июля.

Распространение инфекции и введённый во Франции карантин не позволят создать условия для проведения Недели мужской моды с 23 по 28 июня и Недели высокой моды с 5 по 9 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на организаторов.

По информации французского правительства, коронавирусом заразились около 33 тысяч жителей страны. Во Франции погибли 2 тысячи пациентов с COVID-19, около 300 — за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса коснулась почти всех государств, общее число подтверждённых случаев заражения превысило 551 тысячу. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, где заразилось больше жителей, чем в Китае — источнике инфекции.