Коронавирус обнаружили у членов экипажа российского судна в порту Норвегии

https://static.news.ru/photo/176ce044-08b7-11eb-8b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

COVID-19 выявлен у 24 членов экипажа российского траулера «Обеляй», который в настоящее время находится в норвежском порту Тромсе. Всего на борту судна находятся 34 человека.

Траулер прибыл в порт 5 октября. На следующий день моряков взяли анализы на коронавирус, которые показали наличие инфекции у 20 человек. К утру 7 октября количество заразившихся возросло ещё на четыре человека.

Моряков поместят на карантин в бывший дом престарелых. Там за ними будут наблюдать медики коммуны, сообщает Газета.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус может навсегда остаться человеческой популяции. Завлабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов пояснил, что человечеству пока не удавалось справиться полностью с природно-очаговыми вирусами, к которым относится и COVID-19. Со временем он просто займёт свою нишу, став эпидемическим.